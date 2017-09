Polizei nahm an steirischer Grenze Menschenhändlerin fest

Rumänin war per Haftbefehl gesucht worden - © APA

Die Polizei hat am Dienstag in der Früh am steirisch-slowenischen Grenzübergang Spielfeld eine per Haftbefehl gesuchte Menschenhändlerin festgenommen. Dies teilte die Landespolizeidirektion mit. Die 25-jährige Rumänin wollte mit einem Linienbus nach Österreich einreisen. Zuvor hatte sie als Teil einer Tätergruppe zwei Moldawierinnen unter falschen Versprechungen nach Italien gelockt.