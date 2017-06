Polizei meldet “schweren Zwischenfall” in London

Im Londoner Stadtteil Finsbury ist es der Polizei zufolge zu einem schweren Vorfall mit mehreren Opfern gekommen. Ein Fahrzeug soll Passanten in der Seven Sisters Road gerammt haben, teilte die Polizei in der Nacht auf Montag mit. Der Sender LBC Radio berichtete, ein Van sei in eine Menschenmenge gefahren. Die Polizei meldet eine Festnahme.

Gegen 00.20 Uhr (Ortszeit, 01.20 Uhr MESZ) sind laut Polizei die ersten Notrufe eingegangen. Rettungskräfte seien sofort zum Ort des Geschehens geschickt worden. Die Polizei riegelte die Umgebung um den Bahnhof Finsbury Park. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst völlig unklar. Der Stadtteil Finsbury liegt nördlich des Zentrums von London. Die Millionenstadt war erst kürzlich zum Schauplatz mehrerer blutiger Terroranschläge geworden: Am 3. Juni hatten auf der London Bridge und am Borough Market drei Terroristen mindestens acht Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Die Täter wurden kurz darauf von Polizisten erschossen. Im März hatte ein Angreifer einen Polizisten erstochen. Der Täter war damals auf der Westminster-Brücke in London mit hohem Tempo in Fußgänger gefahren und hatte mehrere Menschen getötet und Dutzende verletzt. Anschließend tötete er mit einem Messer einen unbewaffneten Polizisten. Der Attentäter wurde erschossen. (APA/ag.)