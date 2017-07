Polizei jagte Jugendliche in Pkw durch Kärntner Bezirksstadt

Die Polizei erwischte die Flüchtenden zu Fuß - © APA (Webpic)

Zwei 17-Jährige haben sich in der Nacht auf Dienstag in der Kärntner Bezirksstadt Wolfsberg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, die in einer Wiese endete. Der junge Lenker ohne Führerschein hatte sich das Auto des Vaters geschnappt und war mit seinem Freund durch die Stadt gefahren. Als sie in eine Kontrolle gerieten, drückte er laut Polizei aufs Gas.