Polizei fand menschliche Überreste in Krokodilmagen

Wildhüter entdeckten das rund 4,5 Meter lange Reptil im Mowbray River. Ein Spezialist in Cairns untersuchte das Salzwasserkrokodil und stieß dabei auf menschliche Körperteile. Zurzeit werde noch ermittelt, ob es sich dabei um Leichenteile der Seniorin handle.

Die Demenzkranke war aus einem Altersheim in der Touristenstadt Port Douglas verschwunden. Am Donnerstag hatte die Polizei neben biologischem Material auch Kleidungsstücke und den Spazierstock der Pensionistin an einem Flussufer gefunden und bereits einen tödlichen Krokodilangriff vermutet.

Salzwasserkrokodile können bis zu sieben Meter lang werden und ein Gewicht von über einer Tonne auf die Waage bringen. Seitdem sie in den 1970er-Jahren unter Artenschutz gestellt wurden, hat sich ihr Bestand im tropischen Norden Australiens explosionsartig vergrößert. Durchschnittlich töten Krokodile zwei Menschen im Jahr.

(APA/ag.)