Polizei fahndet nach zumindest drei Bankomatknackern

Erst kürzlich war es der Polizei gelungen, mehrere mutmaßliche Bankomaten-Knacker nach einem Coup in Oberkärnten festzunehmen. Türk: “Es gibt offensichtlich nicht nur eine Bande.”

Auch in der Vorgehensweise würden sich die Gruppen unterscheiden, erklärte der Beamte. Beim Fall in Hermagor wurde der Bankomat eben aufgebrochen, die Diebe machten sich mit den Geldkassetten davon. Eine andere übliche Praxis sei das Herausreißen des ganzen Bankomaten mit einem Fahrzeug. Anschließend wird das ganze Gerät abtransportiert und erst in einem Versteck aufgebrochen, so Türk.

(APA)