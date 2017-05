Verdächtiger sprang nach Messerattacke in Tirol von Felswand

Die Polizei sucht nach dem Verdächtigen - © APA (Webpic)

Nach einer Messerattacke auf einen Mann am Dienstag in Ebbs im Tiroler Unterland (Bezirk Kufstein) ist der Täter auf der Flucht ums Leben gekommen. Als er von einem Polizeihubschrauber gesichtet wurde, sprang er in vermutlich selbstmörderischer Absicht von einer Felswand in den Tod, berichtete das Landeskriminalamt. Bei dem Mann handelte es sich um einen 41-jährigen Österreicher.