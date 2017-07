Polizei erwischte Bankomat-Knacker nach Coup in Kärnten

Vier Bankomat-Diebe festgenommen - © APA (Gindl)

Die Polizei hat am Samstag vier mutmaßliche Bankomat-Einbrecher festgenommen. Die Männer sollen in der vorangegangenen Nacht einen Geldautomaten in Seeboden (Bezirk Spittal) aufgebrochen haben und mit den Geldkassetten geflüchtet sein. Kurz danach gerieten sie in Mallnitz in eine Verkehrskontrolle, es gelang ihnen aber zunächst die Flucht. Im Lauf des Samstags klicken für alle die Handschellen.