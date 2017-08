Polizei ermittelt: Sechsjähriger in Vinomna Center sexuell belästigt

Die Mutter des Jungen machte den Vorfall in den sozialen Netzwerken publik. So sei ihr Sohn allein auf Toilette gewesen, als er von einem Unbekannten am Verlassen gehindert wurde. Der Mann habe ihn in die Toilette zurückgedrängt und im Intimbereich berührt.

Der Sechsjährige habe sich daraufhin seiner Mutter anvertraut, der Unbekannte konnte jedoch entkommen. Derzeit ermittelt die Polizeiinspektion Rankweil. “Dort wurden wir sehr ernst genommen und haben Anzeige erstattet. An dieser Stelle ein großes Lob und Dank an die Polizeidienststelle in Rankweil, wir haben uns sehr gut aufgehoben gefühlt bei euch”, betont die Mutter in ihrem Posting.

Polizei bestätigt Ermittlungen

Sprecher Horst Spitzhofer von der Landespolizeidirektion Vorarlberg bestätigt den Fall. Derzeit laufen die Ermittlungen, Details könne man aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine nennen, bittet die Polizei um Verständnis.