Polizei “blitzt” mit Radargeräten an Zivilfahrzeugen

Raser sollen überführt werden - © dpa

Aufregung um “Radar-Spürnasen” der Polizei herrscht derzeit in Wien. Und das, obwohl diese Geräte schon seit mindestens fünf Jahren im Einsatz sind, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger am Donnerstag. Ein Wiener hatte ein Foto eines solchen Radar-Messgeräts auf Twitter verbreitet. In der Hauptstadt werden derzeit fünf dieser mobilen Radargeräte verwendet, bestätigte die Polizei Medienberichte.