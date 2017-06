Polizei bildet derzeit 2.100 junge Beamte aus

Die Ausbildung dauert insgesamt zwei Jahre - © APA

Derzeit werden in den zehn Ausbildungszentren des Innenministeriums mehr als 2.100 junge Polizisten geschult. Geeignete Bewerber zu finden, gestaltet sich schwierig. “Wir müssen zehn Menschen testen, um einen zu bekommen”, erklärte Karl Hutter aus dem Innenministerium am Freitag in Wien. Die Aufnahme in die Polizeiausbildung scheitert “oft auch an mangelnden Deutschkenntnissen der Bewerber”.