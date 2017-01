Polizei befragte erneut israelischen Ministerpräsidenten

Netanyahu muss sich den Vorwürfen stellen - © APA (AFP)

Die israelische Polizei treibt die Ermittlungen gegen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wegen des Verdachts der Vorteilsnahme voran. Die Ermittler hätten ihn am Freitag in seiner Residenz in Jerusalem zum dritten Mal befragt, berichtete das israelische Fernsehen. Dabei sei es unter anderem um die Annahme wertvoller Geschenke gegangen. Ergebnisse der Befragung wurden zunächst nicht bekannt.