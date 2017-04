Politische Brennpunkte im Fokus von Crossing Europe

“Chez nous – This is Our Land” ist halb ein Politthriller, halb eine Milieustudie, passend zur laufenden Präsidentenwahl in Frankreich. Pauline – Krankenschwester, alleinerziehende Mutter, pflegende Tochter – ist eine anpackende “junge Frau aus dem Volk”, wie geschaffen für Rechtspopulisten. Da stört es auch gar nicht, dass sie eigentlich aus einer kommunistischen Familie kommt und selbst mit Politik nichts am Hut hat. Der örtliche Arzt Dr. Berthier schmiert ihr solange Honig ums Maul, bis sie sich als Kandidatin für eine “Bewegung” einfangen lässt. Gleichzeitig agieren im Hintergrund gewalttätige Extremisten, die ihr näher sind, als sie denkt. Ähnlichkeiten zwischen der Film-Partei mit ihrer Chefin Agnes Dorgelle und dem Front National samt Marine le Pen sind deutlich und ganz offensichtlich gewollt. Vor allem Emilie Dequenne (Pauline) und Andre Dussollier (Dr. Berthier) bestechen durch eine einfühlsame Rollengestaltung ohne in die Falle der Schwarz-Weiß-Malerei zu tappen. Der Film ist spannend bis zuletzt, auch wenn der Preis dafür eine etwas konstruierte Handlung ist.

“Tereddüt” (“Clair-obscur”) der türkischen Regisseurin Yesim Ustaoglu rührt am Tabuthema Zwangsehe. Im Zentrum steht die mit 13 Jahren an einen viel älteren Mann verheiratete Elmas, tagsüber Putzfrau und Krankenschwester für die verhasste Schwiegermutter, nachts die Sexsklavin ihres Gatten. Als sie in Verdacht gerät, ihre Peiniger getötet zu haben, trifft sie auf eine zumindest augenscheinlich selbstbestimmte Psychiaterin. Spannend, beklemmend und extrem verstörend gipfelt die Handlung in einer Therapiesitzung, in der Elmas endlich dem Teenager in ihr erlauben kann, an die Oberfläche zu kommen, und der seelische Heilungsprozess beginnt. Der Film besticht durch geradlinige Regie, eine schonungslose Erzählweise ohne Effekthascherei und Melodramatik sowie durch zwei glaubwürdige, sensibel ihre Rollen gestaltende Hauptdarstellerinnen (Funda Eryigit und Ecem Uzun).

In “Slonce, to slonce mnie oslepilo” (“The Sun, the Sun Blinded Me”) des polnischen Filmemacher-Paares Anka und Wilhelm Sasnal trifft Hauptproponent Rafal auf einen namenlosen Flüchtling an einem namenlosen Strand. Er muss entscheiden, was er nun tut. Der Film ist eine lose Aneinanderreihung von Szenen, arm an Dialogen, reich an Bildsprache. Mit jedem Szenenwechsel liefert er neue Einblicke in menschliche Abgründe und Ängste. Wenn ich einem Flüchtling helfe – womöglich klebt er dann wie eine Klette an mir und ich werde ihn nicht mehr los. Was ist, wenn ich ihn töte? Inspiriert von Albert Camus’ “Der Fremde” liefern die Sasnals eine Reihe von brutal gefühlskalten Überlegungen ihrer laufsüchtigen Hauptfigur und zeichnen nebenbei ein eindrucksvolles Bild einer erzkatholischen und gleichzeitig höchst xenophoben Gesellschaft in Polen. Keine leichte Kost, kein unterhaltsamer Film – aber es lohnt sich, sich darauf einzulassen.

Der Standpunkt bestimmt die Sicht – das macht die Dokumentation “Rodnye” (“Close Relations)” über den Ukraine-Konflikt deutlich. Der in der Ukraine geborene russische Regisseur Vitaly Mansky macht sich auf die Suche nach den Gründen für die Eskalation nach der Maidan-Revolution. Eine persönliche Note verleiht er dem Film durch eine Art Familienaufstellung, denn seine Vorfahren stammen aus verschiedenen Teilen der ehemaligen UdSSR. Und die liebe Verwandtschaft in Lviv (Lemberg) hat einen ganz anderen Zugang zu dem Konflikt als jene in Odessa, am Donbass oder auf der Krim. Der Film ist fordernd für das Publikum – einerseits weil ein gewisses Hintergrundwissen von Vorteil ist, andererseits weil der Streifen selbst für russische Verhältnisse episch gar stark in die Breite geht. Aber wer in das Thema eintauchen will, dem bietet der Film eine recht umfassende Sicht.

Im spanischen Streifen “El Bar” (“The Bar”) von Alex de la Iglesia, der vorab nicht zu sehen war, zwingen mysteriöse Todesfälle eine zufällig zusammengewürfelte, teils recht schräge Gruppe von Barbesuchern in eine Überlebensgemeinschaft, in der jeder versucht, selbst durchzukommen. Der Streifen vereint die Genres Thriller und schwarze Komödie, seine Proponenten schwanken zwischen Terrorangst und Solidarität. Alex de la Iglesia ist für seine schrägen Filme bekannt, dieser temporeiche Streifen reiht sich laut Kritikern in diese Reihe ein, wenn er auch nicht als sein bestes Werk aufgenommen wurde.

