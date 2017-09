“Politics to go” – Vorarlberger Politiker stellen sich den Fragen von Schülern

Feldkirch – Mit der Veranstaltung “Politics to go” im Gymnasium Schillerstraße in Feldkirch, lud die Aktion kritischer SchülerInnen zu einer Diskusionsrunde der besonderen Art ein. Politiker von sechs Parteien stellten sich am Montag den Fragen der Schüler.

Unter dem Motto "Newschool statt Oldschool" wurde darüber diskutiert, wie man die Schule zu dem machen kann, was sie in den Augen der Schüler eigentlich sein soll. Die Politiker Reinhold Einwallner (SPÖ), Dr. Barbara Schöbi-Fink (ÖVP), Harald Walser (Grüne), Christoph Waibel (FPÖ), Gerald Loacker (NEOS) und Andreas Spechtenhauser (KPÖ) standen ihnen dabei Rede und Antwort.