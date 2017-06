Polen wird die UNO-Klimakonferenz 2018 in Kattowitz ausrichten. Die südwestpolnische Stadt werde Gastgeber des prestigeträchtigen Ereignisses, teilte am Donnerstag der polnische Umweltminister Jan Szyszko mit. Polens Präsidentschaft für das Jahr 2018 war bereits bei der letztjährigen UNO-Konferenz in Marrakesch bekanntgegeben worden.

Das Land wird zum dritten Mal Gastgeber. Zuvor fanden die Klima-Gespräche 2008 in Posen und 2013 in Warschau statt. Polens Wirtschaft ist stark von Kohle abhängig, die als klimaschädlich gilt. Die nächste Klimakonferenz findet im November 2017 in Bonn statt. Die pazifische Inselrepublik Fidschi übernimmt die Präsidentschaft dafür. (APA/dpa)