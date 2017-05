Polen hofft auf Dialog zu KZ-Gedenkstätte Gusen

Gawin hatte am Samstag kritisiert, dass die österreichischen Behörden ihre Bemühungen um das Andenken an das Nebenlager des ehemaligen KZ Mauthausen behindere. Polen setzt sich für den Bau eines europäischen Bildungszentrums auf dem Gelände von Gusen ein, um dort Konferenzen und Jugend-Begegnungen abzuhalten. Doch es mangle den österreichischen Behörden an “gutem Willen”. Polen wolle Gusen “vor der Zerstörung schützen”, ergänzte Gawin am Sonntag.

Das Innenministerium wies die Kritik zurück. Es gebe “seit längerem” Gespräche unter Einbeziehung Polens, sagte Ministeriums-Sprecher Karl-Heinz Grundböck am Sonntag. Er sprach von “einseitigen medialen Anwürfen wider besseren Wissens”. Die Situation sei bei Gusen komplex, weil in die laufenden Gespräche neben Vertretern Polens auch das Bundesdenkmalamt und der Eigentümer eingebunden seien. Nach Angaben von Gawin habe Polen den Eigentümer kontaktiert. Der habe sich sogleich bereit erklärt, das Grundstück zu verkaufen.

Der Nationalrat hatte im Juli des Vorjahres die Umwandlung der Gedenkstätte Mauthausen in eine gemeinnützige Bundesanstalt beschlossen. Deren Aufgabe ist es, das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in den Konzentrationslagern Mauthausen und Gusen sowie deren Außenlagern zu bewahren.

Nach polnischen Angaben wurden in Gusen zwischen 27.000 und 35.000 Polen ermordet. “Über 90 Prozent” aller Lagerinsassen seien 1940 Polen gewesen. Insgesamt rund 200.000 Menschen waren in Mauthausen und seinen Nebenlagern interniert, die Hälfte davon starb.

