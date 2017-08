Polen gibt im Flüchtlingsstreit mit Brüssel nicht nach

Blaszczak will, dass die EU endlich aufwacht - © APA (AFP)

Polen lehnt die Umverteilung von Flüchtlingen in der EU weiter strikt ab. “Die Lösung ist falsch und bedroht die Sicherheit”, hieß es in einer vom Innenministerium in Warschau veröffentlichten Antwort an die EU-Kommission. Wegen mangelnder Teilnahme an der EU-Umverteilung von Flüchtlingen hatte die Kommission im Juni Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn, Polen und Tschechien eröffnet.