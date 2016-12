Polen erwarb da Vincis “Dame mit dem Hermelin”

Staat Polen ließ sich die Kunstwerke 100 Mio. Euro kosten - © APA (AFP)

Der polnische Staat hat eine private Kunstsammlung erworben, zu der auch Leonardo da Vincis “Dame mit dem Hermelin” gehört. In Warschau wurde am Donnerstag der Besitzerwechsel von der Krakauer Czartoryski-Stiftung an das Kulturministerium für 100 Millionen Euro vor Steuern besiegelt. Die Sammlung umfasst Zehntausende Objekte, darunter Rembrandts “Landschaft mit dem barmherzigen Samariter”.