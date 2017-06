Polcanova zog bei Japan Open in erste Hauptrunde ein

Qualifikation geschafft, am Freitag geht es in den Hauptbewerb - © APA (Archiv/AFP)

Sofia Polcanova hat bei den zur Platinum Serie zählenden Tischtennis-Japan-Open in Tokio den Sprung in die erste Hauptrunde geschafft. Die Oberösterreicherin behielt am Donnerstag nach einem Auftakt-Freilos gegen die Portugiesin Shao Jieni mit 4:2 (10,7,-10,7,-6,8) die Oberhand. Als Belohnung wartet am Freitag ein Duell mit der topgesetzten Weltranglistenvierten Feng Tianwei aus Singapur.