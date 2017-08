Polcanova schaffte in Olmütz Achtelfinal-Einzug

Tischtennis-Spielerin Sofia Polcanova ist beim World-Tour-Turnier in Olmütz (CZE) ins Achtelfinale eingezogen. Die Weltranglisten-48. setzte sich gegen die um zehn Plätze besser gereihte Japanerin Saki Shibata in einem Siebensatzkrimi mit 4:3 (9,-5,5,9,-3,-5,9) durch. Am Freitagabend trifft Österreichs Nummer eins nun auf die starke Deutsche Han Ying, die Nummer neun der Welt.

Ausgeschieden ist hingegen Stefan Fegerl, der gegen den Chinesen Fang Yinchi mit 0:4 (-9,-8,-9,-8) den Kürzeren zog. Auch Qualifikant Daniel Habesohn scheiterte in der ersten Hauptrunde. Er blieb gegen den Japaner Maharu Yoshimura ebenso ohne Satzgewinn (-5,-1,-4,-5). Im Damen-Doppel erreichte Polcanova an der Seite der Ungarin Dara Madarasz durch einen 3:2 (-6,-8,10,3,5)-Sieg gegen Sarah de Nutte/Nina Mittelham (LUX/GER) das Viertelfinale. In dem geht es am Freitag (10.00 Uhr) gegen die Polinnen Katarzyna Grzybowska-Franc/Natalia Partyka. Für die Ex-Europameister Robert Gardos/Habesohn kam nach überstandener Qualifikation gegen die Japaner Jin Ueda/Maharu Yoshimura mit 1:3 (9,-5,-8,-5) das Aus. Gardos hatte die Einzel-Qualifikation knapp verpasst. (APA)