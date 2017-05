Polcanova im Zagreb-Finale – Gegen Hashimoto um ersten Titel

Erstmals in einem Finale der Tischtennis-World-Tour - © APA (Archiv/AFP )

Die Österreicherin Sofia Polcanova steht auf der Tischtennis-World-Tour erstmals in einem Finale. Die 22-Jährige gewann am Samstagvormittag bei den Kroatien Open in Zagreb ihr Semifinale gegen die Thailänderin Suthasini Sawettabut mit dem ersten Matchball 4:1 ( (-8,4,7,9,6). Im Finale trifft sie am Nachmittag auf die Japanerin Honoka Hashimoto, die ihre Landsfrau Saki Shibata 4:1 besiegte.