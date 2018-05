Poesiefestival Berlin mit 150 Dichtern aus aller Welt

Berlin verwandelt sich diese Woche wieder in ein Mekka der Poesie. Zum 19. Poesiefestival werden von Donnerstag an die 150 Dichter und Künstler aus mehr als 50 Ländern erwartet. Mit dabei sind etwa der chinesische Filmemacher und Menschenrechtsaktivist Ai Weiwei, der radikale US-Dichter Charles Bernstein und die aus Burundi geflohene Frauenrechtlerin Ketty Nivyabandi.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sprach in ihrem Grußwort vom “wunderbaren Zauber” der Poesie. Um ihre Möglichkeiten auszuschöpfen, sei die Freiheit der Kunst unverzichtbar, so die CDU-Politikerin. Das Festival wird vom Haus der Poesie in Zusammenarbeit mit der Berliner Akademie der Künste veranstaltet und aus dem Hauptstadtkulturfonds gefördert.

Ein Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf der konkreten und sichtbaren Poesie. Unter dem Motto “Raus mit der Sprache” setzen sich ab Donnerstag (24. Mai) mehrere beteiligte Galerien in ihren Ausstellungen mit dem Zusammenspiel von Sprache, Schrift, Klang und Medien auseinander. In der Veranstaltung “Sinngewinn durch Unfug” (31.5.), die ein “Plädoyer für Sprachkunst, die sich mit Sprache als Material auseinandersetzt” sein will, ist mit Wolfgang Helmhart, Sandra Hubinger, Florian Neuner und Christian Steinbacher ein österreichisches Line-Up vertreten.