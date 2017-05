Poesie und Musik für Gerhard Hummer in der Artenne

Gerhard Hummer wurde vor zirka einem Jahr in der Nenzinger Au schwer verletzt. Er ist seither auf fremde Hilfe und Pflege angewiesen. “Wir hoffen mit unserer Veranstaltung am 10. Mai 2017 um 19 Uhr in der Artenne in Nenzing einen kleinen finanziellen Beitrag für Gerhard und dessen Familie leisten zu können” sagt Anwalt und Autor Alexander Jehle, der zusammen mit Petra Tschabrun eine Stunde lang Lieder und Gedichte von Friede, Hoffnung, Liebe und dem vielen dazwischen präsentieren wird.