Poesie-Meisterschaft als Höhepunkt der Literaturtage

Feldkirch Die Krönung des Ländle-Slam-Jahrs ist der „Grand Slam“ im Theater am Saumarkt. Bei den Poesie-Wettstreiten der Organisatoren Tom Astleitner oder Steffen Brinkmann (Rauchzeichen und Jam on Poetry) konnten sich die jeweiligen Sieger für diese finale Schlacht im Rahmen des „feldkircher lyrikpreisfestivals 2017“ qualifizieren. Folglich ein Riesenandrang am Mühletorplatz. Erstmals wurde diese Veranstaltung live gestreamt.