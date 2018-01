Pöltl unterlag in der NBA mit Toronto bei Philadelphia

Jakob Pöltl hat mit den Toronto Raptors in der National Basketball Association (NBA) die zweite Niederlage in Folge kassiert. Bei den Philadelphia 76ers verlor das Team aus Kanada am Montag mit 111:117. Toronto lag dabei schon 21 Zähler in Rückstand. Joel Embiid warf 34 Punkte für die 76ers, Pöltl kam bei knapp 27 Minuten Spielzeit auf sieben Punkte und acht Rebounds.

Für die wieder mit dem zuletzt verletzten Kyle Lowry eingelaufenen Raptors war es die 13. Niederlage der laufenden Saison. Im Ranking der Eastern Conference liegt Toronto hinter den Boston Celtics weiter auf Rang zwei.