Pöltl ist in zweiter NBA-Saison auf mehr Minuten aus

Jakob Pöltl will "alles geben" - © APA

Österreichs erster NBA-Spieler Jakob Pöltl ist nach dem Nationalteam-Sommer mit den ÖBV-Herren am Montag in Los Angeles in die Vorbereitung auf seine zweite Saison in der stärksten Basketball-Liga der Welt eingestiegen. “Ich will meine Rolle erweitern, die Minuten schön langsam steigern”, hat er sich für 2017/18 vorgenommen.