Pöltl in NBA Summer League erneut doppelt zweistellig

Die Raptors hatten sich im Thomas and Mack Center im dritten Viertel (30:15) entscheidend abgesetzt. Topscorer war neuerlich Forward Pascal Siakam mit 17 Zählern. Pöltl hält nach zwei Begegnungen in der Summer League bei durchschnittlich 13,5 Punkten und zehn Rebounds. Letzter Gegner der Kanadier in der Vorrunde in Las Vegas sind in der Nacht auf Dienstag die Denver Nuggets.

(APA)