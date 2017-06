Pöltl führt Summer-League-Kader der Toronto Raptors an

Extraschichten für den Wiener ab 7. Juli in Las Vegas - © APA

Österreichs Basketball-Export Jakob Pöltl bestreitet in den nächsten Wochen wie erwartet die Summer League der nordamerikanischen Profiliga NBA. Der 21-jährige Wiener scheint im endgültigen 17-Mann-Kader der Toronto Raptors für das Turnier ab 7. Juli in Las Vegas auf, den sein Team am Dienstag bekanntgegeben hat.