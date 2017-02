Pöltl bei neuerlicher Toronto-Niederlage wieder Starter

Der Wiener Jakob Pöltl gehörte zum vierten Mal der Startformation an - © APA (Archiv/Getty)

Die anstehende Pause wegen des All-Star-Wochenendes der NBA in New Orleans kann den Toronto Raptors nur recht kommen. Die Kanadier erlitten in der Nacht auf Mittwoch (MEZ) mit 94:105 bei den Chicago Bulls eine weitere Niederlage. Der Wiener Jakob Pöltl gehörte bei seinem 31. Einsatz in der stärksten Basketball-Liga der Welt zum vierten Mal der Startformation an.