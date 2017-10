Podium für Janika Rüttimann

Nach Siegen über Leonie Hager und Mercedes Rudolf scheiterte die 18-Jährige an der nur knapp an der routinierten Emma Spitz, die sich auch den Titel holte. Im Duell um Platz drei besiegte Rüttimann dann die Oberösterreicherin Katharina Mühlbauer. Julia Unterweger ist im Viertelfinale an der späteren Finalisten Lea Zeitler gescheitert, für Chantal Düringer war schon im Achtelfinale Endstation.

Claus Jäger erreichte bei den Herren Rang vier, der Hohenemser zog souverän bis ins Halbfinale ein, ehe er eine bessere Platzierung mit zwei 4auf3-Niederlagen verpasste.