Pliskova eröffnete WTA Finals mit Sieg über V. Williams

Karolina Pliskova machte ersten Schritt in Richtung Halbfinale - © APA (AFP)

Tennis-Altmeisterin Venus Williams ist mit einer klaren Niederlage in die WTA Finals in Singapur gestartet. Die 37-jährige US-Amerikanerin verlor am Sonntag ihr erstes Spiel in der Weißen Gruppe 2:6,2:6 gegen die Tschechin Karolina Pliskova. Die letztjährige US-Open-Finalistin brauchte 1:12 Stunden für ihren Erfolg gegen die Siegerin der WTA Finals von 2008.