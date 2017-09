Pliskova bei US Open gescheitert, Muguruza neue Nummer 1

Muguruza erklimmt den Tennis-Thron - © APA (AFP)

An der Spitze der Tennis-Weltrangliste der Damen kommt es zu einem erneuten Wechsel. Weil die topgesetzte Vorjahresfinalistin Karolina Pliskova (Tschechien) bei den US Open in New York am Mittwoch im Viertelfinale an der US-Amerikanerin Coco Vandeweghe (Nummer 20) mit 6:7 (4:7), 3:6 scheiterte, wird sie am Montag nach knapp zwei Monaten an der Spitze von der Spanierin Garbine Muguruza abgelöst.