Plenarsaal in der Hofburg fast fertig

National- und Bundesrat weicht für drei Jahre in die Hofburg aus

Der Sitzungssaal in der Hofburg, in dem während des Parlamentsumbaus ab 16. August Nationalrat und Bundesrat tagen werden, ist so gut wie fertig. Innerhalb von drei Monaten wurde dafür der große Redoutensaal umgerüstet. Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) nahm ihn am Freitag in Augenschein und besichtigte auch ihr künftiges Büro. “Ich bin beeindruckt”, sagte sie.