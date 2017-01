Platz zehn für Hauser beim Weltcup in Antholz

Der Sieg ging an die Deutsche Laura Dahlmeier - © APA (AFP)

Die Tirolerin Lisa Theresa Hauser hat zum Auftakt der sechsten Weltcupstation in Antholz am Donnerstagnachmittag Rang zehn im Einzelbewerb über 15 km belegt. Nach drei fehlerlosen Schießeinlagen lag die 23-Jährige zwischenzeitlich sogar in Führung. Zwei Fehler und damit zwei Strafminuten beim letzten Stehendanschlag bedeuteten aber den Rückfall auf Rang zehn (+1:48,4 Min.) im Endklassement.