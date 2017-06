Platz fünf für Doppler/Horst in Den Haag

Mein Block, mein Block! - © APA (AFP)

Clemens Doppler/Alexander Horst haben das World-Tour-Turnier der Beach-Volleyballer in Den Haag auf dem fünften Platz beendet. Österreichs Top-Team musste sich am Samstag im Viertelfinale den italienischen Olympia-Zweiten Paolo Nicolai/Daniele Lupo mit 0:2 (-19,-14) beugen. Rang fünf bedeutet aber das beste Ergebnis in diesem Jahr auf der FIVB World Tour, es bringt ihnen auch 3.000 Dollar ein.