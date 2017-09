Platter warnt vor SPÖ-FPÖ-“Wahlzuckerln” in letzter Sitzung

Platter: "SPÖ und FPÖ hecken etwas aus" - © APA

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat vor SPÖ-FPÖ-“Wahlzuckerln” in der Nationalratssitzung am 12. Oktober – also drei Tage vor der Wahl – gewarnt. “Wenn es in einem Wahlkampf nicht gut läuft, kann das zu unüberlegten Handlungen führen”, erklärte Platter am Sonntag der APA. Tirols Landeschef zeigte sich überzeugt, dass FPÖ und SPÖ gemeinsam Ideen “aushecken”.