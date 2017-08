Platter und Oppitz-Plörer wollen mit Ja für Olympia stimmen

Das Olympia-Angebot an das IOC wurde am Montag präsentiert - © APA (EXPA)

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI) wollen bei der Volksbefragung am 15. Oktober über eine mögliche Bewerbung Tirol/Innsbruck für Olympische Winterspiele 2026 mit “Ja” stimmen, aber trotzdem keine Empfehlung abgeben. Stadt und Land präsentierten am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz das Angebot an das IOC.