Platter sieht Weg für Rot-Blau “vorgezeichnet”

Eine rot-blaue Koalition sei laut Platter bereits in Vorbereitung - © APA

Tirols Landeshauptmann und ÖVP-Chef Günther Platter sieht SPÖ und FPÖ bereits eifrig an einer möglichen rot-blauen Koalition nach der Nationalratswahl zimmern. Es gebe “klare Hinweise”, dass eine solche Koalition in Vorbereitung sei, der Weg dafür sei “vorgezeichnet”, sagte Platter am Montag bei einer Pressekonferenz in Seefeld.