Platter bei Alfano: “Italien nicht im Stich lassen”

Die Flüchtlingsproblematik war großes Thema - © APA

Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat am Donnerstag den italienischen Außenminister Angelino Alfano in Rom getroffen und mit ihm über die Flüchtlingsproblematik diskutiert. “Ich habe von Alfano die Zusage erhalten, dass Italien alles daran setzen wird, die illegale Migration in Richtung Tirol zu verhindern”, so Platter.