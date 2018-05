Plastikdeutsch & Herzilein

.

Manche postmoderne SelbstverwirklicherInnen vergessen dabei, dass der Sinn einer Sprache nicht nur im Senden sondern auch im Empfangen besteht. „ JungdiskurslerInnen“ finden Gefallen an der Fremdwörterisierung ihrer Texte. Sie finden Gefallen an der Abschottung und senden ihre irgendwo aufgelesenen „Okkasionismen und Neologismen“ des „Neodeutschismus“ in Büchern mit Niedrigstauflagen, Zeitschriften oder in (a)sozialen Medien ins Volk, wo sie wegen Botschaften-Überfüllung immer weniger Empfänger finden. Kostproben: „Kapazitätsverordnung, Cluster-Strategien, Wissenschaftszeitvertrag, Netflixer, adressieren, netzwerken, Kopfkino, Kryptogeld, Chantalismus, Infotainment, Innovationstransfer, Anglizismenfanatik ….“. Es wird Einiges getan, um schlecht verstanden zu werden.