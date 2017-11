Plastik im Käse: Spar ruft Gouda zurück

Bei einer routinemäßigen Qualitätskontrolle wurde eine mögliche Verunreinigung durch Plastikteilchen festgestellt. Deshalb ruft Spar die Produkte S-Budget Gouda in Scheiben 400g und Spar Gouda in Scheiben 250g zurück.

Bei den Produkten mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 22.01.2018 wurde eine mögliche Verunreinigung durch Plastikteilchen festgestellt, hieß es am Montag in einer Aussendung des Konzerns. Konkret gehe es dabei um S-Budget Gouda in Scheiben 400g und Spar Gouda in Scheiben 250g.