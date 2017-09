Plassnegger neuer Austria-Lustenau-Coach

Weniger als eine Woche hat die Suche nach dem neuen Trainer gedauert. Nach intensiven Gesprächen und Verhandlungen ist es Hubert Nagel gelungen, Gernot Plassnegger vom GAK zu verpflichten.

Gernot Plassnegger ist seit der Saison 2013/14 Trainer bei den Grazern und hat den gebeutelten Verein aus den untersten Landesklassen zurück in die Landesliga Steiermark geführt. Der 39-jährige Coach war ein erfolgreicher Profi-Fußballer. Er spielte unter anderem für Rapid und Austria Wien, den GAK, Hansa Rostock, den 1. FC Saarbrücken oder den VfL Wolfsburg. Plassnegger absolvierte knapp 250 Spiele in der österreichischen Bundesliga, 25 Einsätze in der Deutschen Bundesliga sowie mehr als 40 Partien in der 2. Deutschen Bundesliga.

