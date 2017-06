Plant-for-the-Planet: VOL.AT berichtet live aus Bregenz

Die Schülerinitiative hat ihren Ursprung in einem Klassenreferat des damals 9-jährigen Felix über die Klimakrise. Bei seinen Recherchen stieß er auf die 2011 verstorbene Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai aus Kenia. Diese hat 30 Millionen Bäume in 30 Jahren gepflanzt. Am Ende des Referats hatte Felix die Idee, Kinder könnten in jedem Land der Erde eine Million Bäume pflanzen und so gemeinsam als Weltfamilie für eine faire Zukunft kämpfen. Dieser Idee folgen jetzt Schüler auf der ganze Welt. So werden am Mittwochnachmittag auch in Bregenz zahlreiche Bäume gesetzt. VOL.AT berichtet live auf Bregenz.