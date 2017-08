Planeten sprayen im Planet

Der begnadete Hohenemser Sprayer Geronimo Mattle folgte der Einladung von Jugendleiterin Anja Matt und begeisterte ein Dutzend Jugendlicher, welche am eintägigen Graffiti-Workshop im Planet teilnahmen. Nomen est omen – So stand u.a. das Sprayen von Planeten auf dem bunten Programm.

Doch zuvor vermittelte der 1995 in Hohenems geborene Mattle und Breakdance-Weltmeister sein zeichnerisches Wissen: In verschiedenen Übungen wurde auf Papier gekritzelt, bevor es nachmittags mit Spraydosen aller erdenklichen Farben gewappnet ans Besprayen von Leinwänden ging. Recht simpel und enorm beeindruckend waren die Planeten-Bilder, welche jeder Teilnehmer erstellte. So wurde nicht nur die richtige Technik vermittelt sondern auch noch viel Wissenswertes über die Geschichte der Hip-Hop-Kultur und der globalen Graffiti-Szene erzählt. Die Jugendlichen genossen den Tag und gingen bereichert und voller Stolz zurück nach Hause.