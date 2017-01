Plagiatsvorwurf gegen ÖVP-Wirtschaftslandesrat Buchmann

Dem Politiker soll sein Doktortitel aberkannt werden - © APA (Archiv)

Nach dem Plagiatsvorwurf gegen den steirischen Wirtschaftslandesrat Christian Buchmann (ÖVP) empfiehlt nun ein Gutachter, dass dem Politiker sein Doktortitel aberkannt werden soll. Auch ein zweiter Experte übte laut dem Bericht Kritik an Buchmanns Dissertation. Das berichtet das Nachrichtenmagazin “profil” in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe.