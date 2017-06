Placido Domingos “Aida”-Tour geplatzt

Veranstalter der Tournee ist insolvent - © APA

Die geplante “Aida”-Stadiontour von Opernstar Placido Domingo ist geplatzt. Domingo reagierte am Donnerstag “mit großer Enttäuschung” auf die finanziellen Probleme des Veranstalters. “Es war mein Traum als Dirigent und künstlerischer Leiter, eine Großproduktion von ‘Aida’ zu realisieren”, sagte der 76-jährige Spanier in einer Erklärung, die sein Management in Wien verbreitete.