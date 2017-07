Placido Domingo hofft auf 4.000. Auftritt

Placido Domingo präsentierte Verdi-Produktion "Macbeth" in Madrid - © APA (AFP)

Der spanische Opernsänger Placido Domingo hofft, in seiner Karriere die Zahl von 4.000 Auftritten voll machen zu können. “Solange mein Körper mitmacht, möchte ich weitersingen”, sagte der 76-Jährige am Freitag bei der Präsentation der Verdi-Produktion “Macbeth”, die ab Dienstag im Teatro Real in Madrid aufgeführt wird. Domingo singt die Titelrolle.