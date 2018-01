Placido Domingo gab am Philharmonikerball den Takt an

Superstar Placido Domingo hat am Philharmonikerball am Donnerstagabend persönlich den Takt vorgegeben: Zum zweiten Mal nach 1984 dirigierte der Kammersänger die Eröffnung des wohl edelsten Ball der Saison im Wiener Musikverein. "Das sind schon große Gefühle", sagte er der APA. Sonst stand das Fest heuer ganz im Zeichen des 100. Geburtstages des legendären Dirigenten Leonhard Bernstein.

Die Eröffnung des Balles übernahm das weltberühmte Haus-Orchester natürlich selbst. Unter der Leitung von Domingo begrüßten die Wiener Philharmoniker die Gäste mit den “Ballsirenen” aus “Die lustige Witwe” auch “Waltz” aus “Divertimento” von Bernstein in dem zu einem prachtvollen Tanzsaal umgebauten Goldenen Saal. Die über 100 Tanzpaare des Jungdamen- und Jungherren-Komitees tanzten ganz im Sinne des Ball-Mottos “Hommage an Wien” eine Choreographie zu “Wien bleibt Wien”, ein Marsch von Johann Schrammel, und den Walzer “Weana Madln” von Carl Michael Ziehrer. Die Debütantinnen trugen dabei die traditionelle Haarspange in Form eines Violinschlüssels aus Swarovski-Kristallen – dieses Mal im Farbton “Lavendel”. Einstudierung und Leitung lagen wieder in den erfahrenen Händen von Thomas Schäfer-Elmayer. Dem Tanzmeister oblag zudem wieder die Leitung der Publikumsquadrillen um Mitternacht und um 2.00 Uhr früh. Zuvor gab er aber einmal mit “Alles Walzer” das Parkett für die Gäste frei.