Der 68-jährige Autofahrer und seine 69-jährige Gattin wurden verletzt und in das Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert. Der 17-jährige Traktorlenker blieb unverletzt. Sein Fahrzeug mit Anhänger kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und stoppte in einem Sickergraben. Der Traktor war nicht zum Verkehr zugelassen, er wurde erheblich beschädigt. Am Auto entstand Totalschaden.

(APA)