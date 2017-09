Pkw-Überschlag auf A2 – Lenker aus Fahrzeug geschleudert

Verletzter wurde ins Krankenhaus gebracht - © APA

Ein 22-jähriger Autolenker ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Südautobahn aus seinem Fahrzeug geschleudert und verletzt worden. Auf der Ausfahrt Seebenstein (Bezirk Neunkirchen) in Fahrtrichtung Wien kam der Pkw des Mannes in einer Rechtskurve ins Schleudern und von der Fahrbahn ab, berichtete die Polizei am Samstag.