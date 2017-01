Pkw mit männlicher Leiche in Fischteich bei Krems entdeckt

Fischer verständigte Polizei über Fund - © APA (Symbolbild)

In Hollenburg bei der Stadt Krems ist in einem Fischteich ein Auto mit einer männlichen Leiche entdeckt worden. Das Bundeskriminalamt (BK) hat die Ermittlungen übernommen, bestätigte Sprecher Vincenz Kriegs-Au am Montag. Die Bergung des Fahrzeugs und des Toten standen am frühen Nachmittag noch aus. Bei dem Mann könnte es sich um eine seit 2004 abgängige Person handeln.